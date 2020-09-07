Парк "Ходынское поле" украсит новую карту "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Парк "Ходынское поле" украсит новую тематическую проездную карту "Тройка", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это исходит из результата голосования, организованного в проекте "Активный гражданин". За "Ходынское поле" проголосовали свыше 40 тысяч москвичей. На "Тройке" разместят фотографию авторства Александра Любарского.
Столичные жители выбирали фото из 55 снимков, созданных в рамках голосования. Каждый фотограф мог принять участие в конкурсе. Для этого были сняты парки, благоустроенные по программе "Мой район".
Глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко поздравил Любарского с победой в голосовании. Он рассказал, что фотографии "Ходынского поля" заняли первое, третье и четвертое места. Кроме того, в пятерку лидеров вошли музейный парк возле Политехнического музея и парк "Южное Бутово".
"Благодаря программе мэра Москвы "Мой район" за последние годы были благоустроены парки, скверы, спортивные, культурные и социальные объекты в разных районах столицы. По итогам прошедших окружных и районных голосований в проекте "Активный гражданин" в столице благоустроено более одной тысячи детских и детско-спортивных площадок, около 200 спортивных площадок и площадок для выгула животных", – отметил Пищелко.
Ранее Московский метрополитен выпустил тематические карты "Тройка" и билеты "Единый" в честь Дня города. Тираж карт составил 10 тысяч экземпляров, проездных – 400 тысяч.
Также недавно метро Москвы выпустило лимитированную линейку одежды. Она отличается красными и белыми цветами, а также логотипами, указателями, схемами линий и снимками знаменитых станций.
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