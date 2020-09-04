Московский метрополитен выпустил тематические "Тройки" ко Дню города

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы

Московский метрополитен выпустил тематические карты "Тройка" и билеты "Единый", посвященные Дню города, сообщает пресс-служба Дептранса.

Карты можно купить во всех кассах и билетных автоматах столичной подземки с сегодняшнего дня. Тираж карт составил 10 тысяч экземпляров, проездных – 400 тысяч.

В этом году Москва отметит 873-летие. День города пройдет 5 и 6 сентября на более 40 площадках. На этот раз его темой станут московские музеи: значительную часть программы посвятят художественному творчеству.

В честь праздника столицу украсят декоративными конструкциями и праздничными плакатами. В городе оформят около 200 городских площадок.

Праздничная программа ждет москвичей в Музее Москвы, где состоится запуск VII Московской международной биеннале молодого искусства.

На окружных и парковых площадках празднования Дня города проведут более 320 концертных программ. Для горожан выступят кукольные театры-лауреаты премии "Золотая маска", джаз-бэнды, рок-группы, духовые оркестры и коллективы, поющие a cappella.

Сергей Собянин предложил москвичам поздравить друг друга с Днем города с помощью открыток в соцсетях. По его словам, с помощью открытки можно сказать спасибо людям, которые в этом году сделали что-то важное и хорошее.