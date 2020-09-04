Посвященный 85-летию метро квест стартует 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На территории столичной подземки 5 сентября стартует исторический квест, посвященный 85-летию метро, сообщает Агентство "Москва".
Проходить "Метроквест-85" будет до 5 января 2021 года. До этого времени участникам конкурса предложат пройти 16 этапов. В рамках каждого из них желающие смогут узнать исторические данные о станциях и еще раз погрузиться в историческое наследие метрополитена.
"Сегодня мы выступаем как культурная и просветительская площадка. И совместно с нашими партнерами, с компанией "Мир квестов", для наших пассажиров разработали новый конкурс", – сказала замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Перейти на сайт проекта можно через QR-коды, размещенные на станциях и в поездах. Это будет квест по первым станциям и линиям поземки – Сокольнической и Филевской.
"В качестве бонусных вопросов мы добавили две станции МЦД – "Тушинскую" и "Славянский бульвар". Будет учитываться скорость и правильность ответов", – добавила PR-директор агрегатора "Мир квестов" Анастасия Недумова.
15 мая Московский метрополитен отметил 85 лет с момента открытия. Именно в этот день в 1935 году начали работать первые 13 станций. За эти годы подземка разрослась до 15 линий общей протяженностью 780 километров.
На сегодняшний день столичная подземка занимает первое место в Европе по пассажиропотоку и по интенсивности движения среди неавтоматизированных метрополитенов. Она входит в топ-10 самых протяженных метрополитенов по всему миру и является первым по соблюдению расписания движения поездов (99,98%).
Московскому метрополитену исполнилось 85 лет
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