Эксперт объяснил, снизит ли новый законопроект цены на ритуальные услуги

Депутат Госдумы Антон Жарков разработал законопроект, который, по его словам, должен навести порядок в сфере ритуальных услуг. Законотворец отметил, что при действующей системе граждане, потерявшие близкого человека, сталкиваются с поборами и недобросовестными агентами. Разбираемся в деталях инициативы и выясняем, может ли она повлиять на стоимость услуг.

Фото: Москва 24/Анастасия Самсонова

Конкуренция вырастет, цены упадут?

В законопроекте член комитета ГД по транспорту и строительству Антон Жарков предлагает ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб. Кроме того, по задумке законотворца, власти будут обязаны заключать с юрлицами и индивидуальными предпринимателями специальные соглашения на ведение такого бизнеса.

Также депутат считает необходимым появление реестра недобросовестных компаний и введение ответственности за раскрытие данных о смерти граждан. Последний пункт должен защитить россиян от ситуаций, когда похоронные агенты появляются на пороге порой быстрее, чем машина скорой помощи, объясняет Жарков. А прием заявок на погребение депутат предлагает проводить через специальные диспетчерские цены, которые должны быть созданы в случае принятия закона.





Антон Жарков депутат Госдумы Люди, потерявшие близкого человека, находятся в шоке и зачастую попадаются на удочку недобросовестных предпринимателей, которые вымогают деньги. Сейчас на федеральном уровне эту сферу регулирует закон, принятый в 1996 году, но он касается только государственных похоронных услуг.

"Также мы предлагаем сформулировать общие требования к формированию и предоставлению мест захоронений. В том числе это касается предоставления на возмездной основе права на создание семейных захоронений через публичную оферту. В этом случае деньги будут поступать в бюджет, а не кому-то в карман", – рассказывает депутат.

Кроме того, обязанности по содержанию кладбищ Жарков предлагает возложить на регионы. За счет этого контроль государства в ритуальном бизнесе усилится, считает он.





Антон Жарков депутат Госдумы Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь.

Законопроект позволит сократить количество недобросовестных предпринимателей на рынке ритуальных услуг, а это в свою очередь повысит их качество, говорит Жарков. При этом гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения, подчеркнул парламентарий. Законопроект уже был внесен на рассмотрение в Госдуму.



Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Взвесить за и против

Президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш рассказал Москве 24, что пока продолжает детально изучать предложенный законопроект. При этом саму идею реформировать похоронное дело он оценил как правильную.





Павел Кодыш президент Союза похоронных организаций и крематориев России Эта инициатива назрела давно. Если говорить по ее сути, это уже прогресс, что меняется старый закон, который был принят в 1996 году. Он, конечно, уже устарел.

"В 1996 году мы жили при другой политической и экономической ситуации. Сегодня мы ввели коммерцию, появилась конкуренция, которую нужно правильно наладить. Появляется какое-никакое госрегулирование. Фирм-однодневок не должно быть, это уже будет незаконное предпринимательство", – сказал Кодыш.

Однако, по его словам, необходимо досконально обсудить документ с экспертным сообществом и регионами. Только после этого можно ставить вопрос о его возможном принятии, заключил Кодыш.

Проблема продажи информации похоронным агентам давно нуждается в решении, поделилась в разговоре с Москвой 24 руководитель городской похоронной службы "УфаРитуал", эксперт похоронного дела Галина Рублева.

"Я согласна, что должен быть реестр недобросовестных организаций. Так можно хотя бы как-то контролировать рынок. Работают все кому не лень, и ответственность никто не несет, и нет каких-либо органов, которые контролировали бы качество услуг", – говорит Рублева.





Галина Рублева руководитель городской похоронной службы "УфаРитуал" Первое, с чем сталкивается человек, – с горем. А дальше – с тем, кто постучался к нему в дверь после продажи информации о смерти его близкого. И как он окажет услуги, неизвестно, учитывая, каким образом получил себе клиента. В основном это не всегда хорошо заканчивается. Поэтому вопрос с добросовестными организациями нужно решать.

В свою очередь, представитель профсоюза работников ритуальных услуг Москвы Антон Авдеев заявил Москве 24, что, по его мнению, в тексте законопроекта есть существенные недочеты, которые могут нанести вред как похоронному делу, так и гражданам.



Фото: Москва 24/Анастасия Самсонова

"В 2017 году Владимир Путин дает поручение после информационного письма контрольного управления при президенте запретить торговать могилами на государственных и муниципальных кладбищах. А предлагаемый законопроект идет полностью вразрез с духом и буквой этого поручения. В нем ведь предлагается устроить на государственных и муниципальных кладбищах коммерцию за счет резервирования там мест", – говорит Авдеев.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива не затрагивает действующее законодательство, однако это не так, указывает эксперт. Принятие документа коснется более 30 федеральных законов, считает он.

"Кроме того, в законопроекте вводится понятие "кладбище специального режима". Грубо говоря, руководитель муниципалитета или субъекта федерации может присвоить его любому кладбищу, а значит, на нем будут запрещены захоронения в родственные могилы. А у нас в них вся страна", – заявил Авдеев.

Еще один существенный минус инициативы, по словам эксперта, кроется в вопросе гарантированного перечня погребения. Это, в частности, бесплатная копка могилы, гроб и бесплатный транспорт. Согласно законопроекту, если человек, к примеру, приобретает свой венок, то он автоматически отказывается от гарантированного перечня, говорит Авдеев.





Антон Авдеев представитель профсоюза работников ритуальных услуг Москвы Чтобы реализовать все, что придумано в законопроекте, нужны огромные бюджетные расходы. А в придуманных документом организациях ценник будет конский. Ведь, чтобы выполнить все предписанные моменты, им нужно существенно увеличить все издержки.

Эксперт уверен, что теперь судьба законопроекта зависит от того, в каком ключе будет преподноситься его суть. Несколько лет назад подобные инициативы прорабатывались в Минстрое, но тогда они не нашли поддержки, так как идут вразрез с поручениями президента, заключил Авдеев.

