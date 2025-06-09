ТАСС: задержанного в Красноярске мэра доставят в Москву

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Задержанный по делу о взятке мэр Красноярска Владислав Логинов будет этапирован в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника СМИ, меру пресечения ему будут избирать в Москве.



О задержании Логинова стало известно 9 июня. Подробности уголовного дела не приводились, но уточнялось, что мэра Красноярска задержали по подозрению в получении взятки.



После произошедшего в администрации Красноярска начались обыски. При этом работа в мэрии шла в обычном режиме, сохранялась спокойная обстановка. По данным СМИ, еще 8 июня мэр вручал цветы приглашенной певице Пелагее.

Ранее суд в Краснодаре арестовал бывшего вице-губернатора края Александра Нестеренко на 1 месяц и 29 суток. Курировавший строительную сферу региона подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Против него было возбуждено уголовное дело.

Незадолго до этого Нестеренко был отстранен от должности главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Указывалось, что чиновник должен был покинуть свою должность из-за стагнации в строительном секторе и отставания в сроках строительства соцобъектов.

