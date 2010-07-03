Столица отметит свое 872-летие на 1500 площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Празднования 872-летия Москвы состоятся 7 и 8 сентября на 1500 площадках. Для жителей и гостей города подготовили масштабную культурную программу, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон", на Тверской, Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате.

На площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.

В субботу, 7 сентября, в столице установилась благоприятная погода для прогулок. Днем в столице температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду.

На Тверской улице будут работать четыре праздничные площадки, где пройдут бесплатные экскурсии в режиме нон-стоп, в ходе которых 13 профессиональных гидов расскажут о создании, развитии и возрождении ВДНХ. Ждут гостей и лекции на тему развития бизнеса и личностного роста, ремесленные мастер-классы и занятия по робототехнике. В павильоне "Макет Москвы" запустят новое светотехническое шоу "Лучший город земли".

В центре города появились более 30 арт-объектов в виде достопримечательностей ВДНХ, таких как скульптура "Рабочий и колхозница", павильоны Туркменской, Украинской, Карело-Финской, Казахской, Белорусской, Азербайджанской ССР, фонтаны и другие.

Лучшие классические коллективы города, в том числе хоровые ансамбли, выступят в центре Москвы на площади перед храмом Христа Спасителя. На сценической площадке, расположенной на главной аллее парка Победы на Поклонной горе, пройдет концерт с участием известных артистов, в числе которых Тамара Гвердцители, Витас, Марк Тишман, Жасмин, Анита Цой.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Площади Революции состоится концерт "Я люблю тебя, Москва!". Хедлайнерами станут Стас Пьеха, Юлия Савичева и Юлия Волкова, а проведут мероприятие Тимур Соловьев и Ольга Ушакова.

На Охотном ряду развернется концертная площадка телеканала Москва 24. Днем выступят New Life brass, группа "Моя Мишель" и артисты Большого театра – они исполнят знаменитые мелодии из советских фильмов. С 19:00 на сцену выйдут хедлайнеры – Максим Леонидов, Uma2rman, "Сурганова и Оркестр".

На ВДНХ площадь перед главным входом украсили арт-объекты и тантамарески в виде популярных игрушек разных времен, а на Центральной аллее разместился интерактивный экран. На площади Промышленности попробуют установить мировой рекорд по самому массовому уроку танцев. На южной петле ВДНХ можно будет освоить паркур, сыграть в шахматы и собрать пазл в виде карты России.

80 московских музеев будут работать бесплатно. Сотрудники Государственного музея Владимира Высоцкого проведут экскурсию по местам, где рос будущий актер и поэт. В Галерее Александра Шилова покажут произведения русских художников, на которых изображены здания, не сохранившиеся до наших дней. Во внутреннем дворике Мемориального музея Скрябина пройдут концерты классической музыки. В выставочном центре "Сокольники" пройдет выставка "Частные музеи России. Самородки России". В "Доме Гоголя" на Никитском бульваре пройдет фестиваль индийской культуры.

На проспекте Академика Сахарова пройдет музыкальный фестиваль "Наши в городе", в котором примут участие известные артисты российской рок-сцены. В субботней программе выступят Найк Борзов, "Альянс", "Мураками", "7Б", а в воскресенье на сцене появятся "Несчастный случай", "Ария", "Пилот", "Слот".



Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Цветном бульваре пройдет благотворительный фестиваль "Добрая Москва", где соберутся представители крупнейших московских благотворительных фондов. Гости смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, ярмарках, посмотреть театрализованное представление и послушать концерт, на котором выступят известные артисты.

В Парке Горького пройдет сразу три больших фестиваля. На Пушкинской набережной выступят инди-группы и известные исполнители – Alina OS, Антон Лаврентьев, "Наадя". А в 18:00 зрители увидят группу "Сурганова и оркестр". На площади Искусств состоится праздник искусства, ремесла, техники, научных проектов и do-it-yourself-идеологии Maker Faire.



"Мосгорсправка": День города

На сцене амфитеатра в "Зарядье" прозвучат произведения Моцарта, Россини, Чайковского, Верди и Пуччини в исполнении артистов Большого театра, Государственного академического Мариинского театра и театра "Геликон-Опера". Кроме того, гости праздника услышат выступления Ярославского академического симфонического оркестра и Государственного академического русского хора имени Свешникова.

В парке "Ходынское поле" вечером выступят Егор Крид, Мот, Александр Буйнов и Дмитрий Маликов.

На окружных площадках для москвичей проведут более 250 различных мероприятий. На Аллее Космонавтов состоится концерт с участием творческих коллективов столицы и известных исполнителей, в Измайловском парке и усадьбе "Кусково" можно будет послушать классическую музыку, а в Троицке гуляния пройдут на Академической площади.

Отметят День города и на площадках фестиваля "Цветочный джем". Подготовлена обширная развлекательная программа: 400 мастер-классов, более 30 спектаклей, 10 мюзиклов, финал городских кулинарных баттлов по приготовлению варенья. По просьбам посетителей фестиваля продолжаются специальные экскурсии по летним садам, созданным российскими и зарубежными ландшафтными дизайнерами.



В метро в День города можно будет пройти за 1 рубль

Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно в День города, станции будут открыты всю ночь с 7 на 8 сентября. Наземный городской транспорт в субботу будет работать по расписанию выходного дня. Вход и выход на станциях метро рядом с местами празднования Дня города может быть ограничен.

Движение поездов пригородного сообщения осуществляется по расписанию выходного дня – без дневного перерыва, в тактовом графике с добавлением поездов и остановок.

Движение транспорта ограничат. Водителей просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут. Полностью перекрыта Тверская улица – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд; улица Охотный Ряд; Моховая улица – от Тверской улицы до Большой Никитской улицы.

