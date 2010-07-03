Изменена работа вестибюлей станций "Охотный ряд" и "Воробьевы горы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вестибюли некоторых станций московского метро изменят режим работы в День города.

"Временно изменена работа станции "Охотный ряд". Для выхода в город пользуйтесь северным вестибюлем станции, для входа в метро – южным. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров", – указывает пресс-служба подземки в своем Twitter-аккаунте.

Полностью закрыт выход №3 северного вестибюля станции "Воробьевы горы", выход №4 открыт только для входа.

Пассажирам рекомендуют заранее приобретать билеты, чтобы сэкономить время в пути после окончания праздничных мероприятий.

День города отмечается 7 и 8 сентября. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.

В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

Всего в дни празднования город украсят более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

