Светотехническое шоу запустят в павильоне "Макет Москвы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В День города в павильоне "Макет Москвы" запустят новое светотехническое шоу "Лучший город земли". Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики, передает Агентство "Москва".

"Макет Москвы" отметит День города запуском нового светотехнического шоу – "Лучший город земли". Упор будет сделан не на спецэффекты, а на музыку. Наверное, москвичи согласятся со мной, что признаваться в любви нашему городу лучше всего под бессмертный хит Муслима Магомаева. Премьера нового шоу состоится 7 сентября в 11:00. Ну а если кто-то не успеет на премьеру, то переживать не стоит. Шоу будет включено в постоянный график показов, наряду с уже полюбившимися горожанам представлениями: "Мегаполис Москва", "Времена года", "Архитектурные стили Москвы" и "История Москвы". Главное – успеть до 1 октября, когда макет будет закрыт на реконструкцию", – сказал глава департамента Сергей Левкин.

С октября этого года в павильоне начнется расширение экспозиции. Оно продлится около месяца. Ее площадь будет увеличена на 60,5 квадратных метров, по итогам работ она составит 429 квадратных метров.

На макете появится более 1000 новых объектов, в том числе 25 знаковых, среди которых Киевский вокзал, гостиница "Украина", Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, Дом культуры "ЗИЛ", Екатерининский дворец.

В августе был установлен рекорд месячной посещаемости. За предыдущий месяц макет посетили 82,7 тысячи человек. В последний летний месяц было проведено 247 экскурсий.

Площадь "Макета Москвы" составляет 368 квадратных метров. На нем можно увидеть 20 тысяч миниатюрных зданий, включая Кремль и другие достопримечательности Москвы. Масштаб модели – 1 к 400.

