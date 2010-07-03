В столичных заповедниках в День города устроят спектакли и мастер-классы

12:41
12:41
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заповедники и природно-ландшафтные парки столицы проведут ряд праздничных мероприятий в честь Дня города 7 и 8 сентября, пишет Агентство "Москва".
"Москвичей традиционно ждут мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты и фейерверк", – рассказали в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Там также уточнили, что участие в праздновании примут, в частности, экоцентры "Битцевский лес" и "Экошкола Кусково", ландшафтный заказник "Теплый Стан" и природно-исторический парк "Измайлово".
День города, который в этом году посвятят юбилею ВДНХ, будет отмечаться 7 и 8 сентября. В эти дни состоятся концерты с выступлениями более тысячи популярных исполнителей, ярмарки, театральные постановки, мастер-классы, соревнования и fashion-показы – в каждом округе для горожан подготовили более 250 праздничных программ.
В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют. Фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.
"Мосгорсправка": День города
Сюжет: День города – 2019
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