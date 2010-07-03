Праздник в рамках фестиваля #ВместеЯрче пройдет в Парке Горького в выходные

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичей и гостей города пригласили на праздник в рамках фестиваля #ВместеЯрче в Парке Горького 7 и 8 сентября. Посетителей ждут концерт, светозвуковое шоу, а также лекции и мастер-классы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Все желающие узнают о разумном энергопотреблении, пообщаются с символом фестиваля Тэк-Тиком и узнают, сколько алюминиевых банок надо передать на переработку, чтобы сделать новый велосипед.
Эксперты ведущих энергетических компаний города прочтут лекции и проведут мастер-классы. Вместе со специалистами гости создадут бумажный макет тепловой электростанции, а также узнают, почему летом отключают горячую воду и как в современных зданиях улучшают показатели энергоэффективности.
Также все гости смогут принять участие в процессе выработки энергии для светозвукового шоу, которое станет кульминацией фестиваля.
Для самых маленьких гостей праздника подготовили спектакли, мастер-классы по рисованию на воде, изготовлению ветряков, воздушных змеев и деревянных игрушек.
Посвященный энергосбережению фестиваль проводится в столице в четвертый раз.
7 и 8 сентября на ВДНХ пройдут многочисленные праздничные мероприятия по случаю Дня города – гостей ждут спектакли, концерты, мастер-классы и викторины, а также гастрономический фестиваль.
Темой праздничной программы выбрали "ВДНХ: прошлое, настоящее, будущее". Перед аркой главного входа и на Центральной аллее появятся арт-объекты и тантамарески в виде популярных игрушек, также на Центральной аллее обустроят сцену с интерактивным экраном.
В праздничные дни в Зеленом театре на ВДНХ состоится двухдневный гала-концерт фестиваля духовых оркестров. Концерт в театре станет завершающей частью V юбилейного сезона фестиваля духовых оркестров. Гости услышат джазовые импровизации, классику, аранжировки эстрадных композиций и кавер-версии известных хитов.
Всего 7 и 8 сентября город украсит более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примут участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.
В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют. Красочные залпы можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.
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