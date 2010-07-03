Музей Победы угостит посетителей солдатской кашей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В День города Музей Победы угостит солдатской кашей первых 872 посетителей открытой площадки. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"Музей Победы подготовил подарок для своих гостей в честь 872-летия столицы. Первым 872 москвичам, которые посетят открытую площадку Музея Победы в День города, 7 сентября, вручат тематический подарок – консервные банки с солдатской кашей, выпущенные лимитированной серией", – говорится в сообщении.

Помимо этого, с 12:00 до 14:00 все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по рисованию "Моя Москва". Рассказать о своей любви к городу горожане смогут и с помощью стихотворений. А дети под руководством опытных педагогов нарисуют тематические рисунки о любимом городе на асфальте.

В это же время в кинотеатре "Поклонка" состоится бесплатный киномарафон фильмов о Москве. Сопровождать праздничные мероприятия будет двухчасовой праздничный концерт.

День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.

В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города. Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.

Всего в дни празднования город украсит более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примут участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют. Красочные залпы можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.

