Фестиваль духовых оркестров на ВДНХ завершится гала-концертом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Зеленом театре на ВДНХ 7 и 8 сентября состоится двухдневный гала-концерт фестиваля духовых оркестров. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

Гала-концерт в театре станет завершающей частью V юбилейного сезона фестиваля духовых оркестров. В эти дни зрители услышат джазовые импровизации, классику, аранжировки эстрадных композиций и кавер-версии известных хитов.

В субботу, 7 сентября, для гостей выступит оркестр "Вежливые люди", коллективы Brass band Doodkee Project и Fortuna brass band. В воскресенье на сцену выйдут джазовой оркестр Rumyantsev band, джаз-оркестр Павла Овчинникова и оркестр МЧС РФ под руководством заслуженного артиста России Владислава Рыбенко.

День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.

В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города. Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.

Всего в дни празднования город украсит более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примут участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют. Красочные залпы можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.

