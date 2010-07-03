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Фото: оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
Любительский конкурс фестиваля "Цветочный джем" завершился в столице, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Всего было открыто 1474 площадок, которые собрали множество садоводов-любителей. Для их творческой работы над 15 тысячами цветников организаторы приготовили более 500 тысяч растений 47 видов и развлекательную программу.
Победителями стали 2948 участников – по одному на каждой площадке в вечернем и утреннем конкурсах.
Международный конкурс-фестиваль "Цветочный джем", посвященный ландшафтному дизайну, проходит в столице в третий раз. Москвичи и гости столицы могли увидеть 42 дизайнерских сада, созданных ведущими мастерами из 11 стран. Для них дизайнеры использовали 200 тысяч растений.
Культурно-развлекательная программа стартовала 23 августа. Для горожан проводили бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работали на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной.
По просьбам посетителей фестиваля проходили специальные экскурсии по летним садам, созданным российскими и зарубежными ландшафтными дизайнерами – участниками конкурса "Цветочный джем".
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