Москвичи проголосуют за свои любимые городские фестивали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Участники проекта "Активный гражданин" проголосуют за любимые городские фестивали. Сперва горожане ответят, устраивает ли их график проведения мероприятий, а затем выберут фестивали, которые нравятся им больше всего, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москвичам предложат выбрать фестиваль из следующих вариантов: "Путешествие в Рождество"; "Московская масленица"; "Крымская весна"; "Пасхальный дар"; "Московская весна A Capella"; "Николин день"; "Рыбная неделя"; "Круг света".
Также в список вошли "Времена и эпохи", "Цветочный джем", фестиваль фейерверков, "Золотая осень", праздничные мероприятия ко Дню города и ко Дню народного единства.
Участники будут выбрать до пяти вариантов.
Фестивали стали одной из визитных карточек города. Сейчас в столице проходит фестиваль "Золотая осень", в рамках которого состоится более 130 концертов и спектаклей. На фестивале также каждый день проводятся мастер-классы. На окружных площадках мастер-классы по будним дням проходят с 13:00 до 20:45. На Матвеевской улице взрослые и дети могут сделать первые шаги в живописи и познакомиться с основными художественными стилями эпохи модерн, на улице Перерва – освоить азы набойки по ткани, на бульваре Дмитрия Донского – посмотреть сценки из любимых советских фильмов и взять уроки актерского мастерства.
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