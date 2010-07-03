Москвичи проголосуют за свои любимые городские фестивали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участники проекта "Активный гражданин" проголосуют за любимые городские фестивали. Сперва горожане ответят, устраивает ли их график проведения мероприятий, а затем выберут фестивали, которые нравятся им больше всего, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичам предложат выбрать фестиваль из следующих вариантов: "Путешествие в Рождество"; "Московская масленица"; "Крымская весна"; "Пасхальный дар"; "Московская весна A Capella"; "Николин день"; "Рыбная неделя"; "Круг света".

Также в список вошли "Времена и эпохи", "Цветочный джем", фестиваль фейерверков, "Золотая осень", праздничные мероприятия ко Дню города и ко Дню народного единства.

Участники будут выбрать до пяти вариантов.

Фестивали стали одной из визитных карточек города. Сейчас в столице проходит фестиваль "Золотая осень", в рамках которого состоится более 130 концертов и спектаклей. На фестивале также каждый день проводятся мастер-классы. На окружных площадках мастер-классы по будним дням проходят с 13:00 до 20:45. На Матвеевской улице взрослые и дети могут сделать первые шаги в живописи и познакомиться с основными художественными стилями эпохи модерн, на улице Перерва – освоить азы набойки по ткани, на бульваре Дмитрия Донского – посмотреть сценки из любимых советских фильмов и взять уроки актерского мастерства.