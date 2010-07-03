Москвичи выберут лучший парк летнего сезона

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 1 по 29 октября пользователи приложения "Активный гражданин" смогут выбрать лучший парк летнего сезона. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Голосование будет проходить в два этапа. В ходе первого этапа горожане выберут парк, летнюю программу которого хотели бы оценить. Если нужного парка нет в списке, то его можно будет указать в специальной для этого графе. Следующий этап будет представлять из себя оценку летней программы по 10-балльной шкале.
На оценку москвичам представят 37 парков, в том числе Парк Горького, "Музеон", усадьба Воронцово, "Сокольники", "Ходынское поле", "Эрмитаж", музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское".
За летний период в 37 столичных парках прошло более 8,5 тысячи мероприятий. Для горожан были организованы гастрономические, спортивные и музыкальные фестивали, концерты, кинопоказы, лекции и фотовыставки.
Ранее сообщалось, что 12 столичных парков подготовили десятки экскурсий и квестов, которые пройдут с сентября по ноябрь. 20 сентября в "Сокольниках" состоится театрализованная квест-игра "Культпоход в "Сокольники". В составе пионерского отряда участники отправятся знакомиться с достопримечательностями парка середины ХХ века.
Воронцовский парк приглашает на пешеходные экскурсии "Все тайны усадьбы Воронцово" и "Дары осени". В парке также состоится театрализованный аудиоквест "Разговорить духа старинной усадьбы".
В "Музеоне" можно будет изучить скульптуры, а гости Нескучного сада узнают о постройке Летнего и Ванного домиков, где прошла премьера фильма "Цирк", увидят охотничий домик князя Трубецкого и посетят Аллею влюбленных.
В музее-заповеднике "Царицыно" до конца сентября будут проводить экскурсии на электромобиле. Посетителям расскажут об истории строительства летней резиденции Екатерины II.
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