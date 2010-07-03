Кулинарные мастер-классы пройдут на фестивале "Золотая осень"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На фестивале "Золотая осень" пройдет 450 кулинарных мастер-классов и открытых демонстраций по приготовлению национальных блюд. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Уроки пройдут с 4 по 13 октября на 12 площадках – на Красной площади, площади Революции, площади Славы, площади Юности в Зеленограде, на улицах Перерва, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской и Святоозерной, на бульваре Дмитрия Донского и на Ореховом бульваре.

Площадки в центре столицы будут работать с 15:00 до 18:45 по будням и с 12:00 до 18:45 по выходным. На Красной площади гостей научат готовить дальневосточный салат с морскими деликатесами, иркутскую уху, кавказские пирожки с сыром, открытый пирог с сибирскими ягодами.

А на площадке на улице Перерва желающим покажут нестандартные способы консервирования и засолки говядины.

Фестиваль "Золотая осень" стартует в Москве 4 октября. На площадках мероприятия – их будет более полутора тысяч – можно будет приобрести фермерские продукты и попробовать сезонные блюда. Главная тема 2019 года – инновации в сельском хозяйстве. На фестиваль привезут фермерские продукты, будут устраивать гастрономические шоу, экскурсии, концерты и спортивные игры.

Самая большая площадка "Золотой осени" откроется на Красной площади. Там появится русское поле, дикий сад, мельница, пастбище со скульптурами животных и даже пасека с настоящими ульями. Также посетителям покажут модели современных тракторов и комбайнов и познакомят с системой умной навигации с помощью дронов.

Ранее сообщалось, что Москва второй год подряд попадает в топ-10 лучших мест на планете для осенних путешествий по мнению телеканала CNN. Туристам советуют приехать в музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", где приятно гулять по золотым аллеям, узнавать историю создания бывших царских резиденций.

