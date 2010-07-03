Фестиваль "Круг света" завершился в Москве

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В столице завершился международный фестиваль "Круг света". Представления с использованием света, огня, лазеров и фейерверков показали на девяти площадках. Каждую из них можно было посетить бесплатно.
Закрытие фестиваля состоялось вечером 24 сентября на Гребном канале. Церемония была разделена на две части. Сначала зрителям показали световую новеллу "Код единства". Она рассказала о том, что делает миллионы людей единой нацией, и показала экскурсию по общей истории. Затем было музыкально-пиротехническое представление, в ходе которого в небе раскрылись заряды калибром до 400 мм.
На Гребном канале 21 и 22 сентября прошли мюзикл "Семь нот" и музыкально-пиротехническое шоу. Масштабными видеопроекциями фестиваля можно было полюбоваться на Театральной площади. В единую панорамную картину здесь соединились фасады Большого, Малого и Молодежного театров. Также в дни фестиваля можно было посмотреть световую новеллу в честь Года театра в России. На фасадах театров проецировались работы финалистов международного конкурса видеомэппинга "Арт Вижн".
Музей-заповедник "Коломенское" на время фестиваля прекратился в "Парк сказок". Здесь каждый день проходили световые инсталляции и видеомэппинговые шоу, а 22 сентября для москвичей и гостей столицы выступил с концертом Дмитрий Маликов.
Посетителей парка "Останкино" радовало шоу "Геометрия света". Проходили световые представления и на проспекте Академика Сахарова. Фасады зданий комплекса Международного инвестиционного банка превращались в полотно для комбинированного видеопроекционно-лазерного шоу.
21 сентября в концертном зале Arbat Hall была показана интернациональная светомузыкальная вечеринка – состязание между виджеями из разных стран. Хедлайнером шоу стал DJ Kirill Boske.
Впервые площадкой фестиваля в этом году стал Политехнический музей. С 20 по 24 сентября москвичи увидели два мультимедийных шоу об истории музея и научно-техническом прогрессе.
В 2018 году шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса как "Самая большая проекция на водную поверхность" и "Самое большое число одновременно зажженных горелок".
Московский международный фестиваль "Круг света" – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты по аудиовизуальному искусству преображают архитектурный облик Москвы при помощи проецирования на объектах. Фасады зданий и знаковые места столицы предстают в роли холстов для масштабных и красочных видеопроекций. Под эгидой фестиваля "Круг света" проводится международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн".
Фестиваль "Круг света" завершился в Москве
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