"Активный гражданин" определит лучший объект реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучший отреставрированный памятник архитектуры в столице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что голосование состоит из четырех блоков. В первом блоке нужно выбрать среди павильонов "Земледелие" и "Космос" на ВДНХ, фонтанов "Золотой колос" и "Дружба народов", а также комплекса Хамовнических казарм.

Во втором блоке предлагается проголосовать за Ново-Екатерининскую больницу на Страстном бульваре, Киевский вокзал, дом-коммуну архитектора Ивана Николаева, станцию метро "Киевская" и здание газеты "Известия".

Кроме того, участники проекта выберут лучший отреставрированный объект среди усадьбы Старо-Никольское, особняка Ольги Коробковой, дома купца Николая Баулина, особняка Анны Кекушевой и усадьбы Алексея Разумовского.

В четвертом блоке представлены скоропечатня Левенсона, церковь Спаса Нерукотворного в селе Вороново, Малый собор Донского монастыря, фамильное захоронение Морозовых на Рогожском кладбище и фреска на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена.

Также на портале "Активный гражданин" по 29 октября проходит голосование за лучший парк летнего сезона. В ходе первого этапа голосования горожане выберут парк, летнюю программу которого хотели бы оценить. Если нужного парка нет в списке, то его можно указать в специальной для этого графе. В следующем этапе нужно оценить летнюю программу по 10-балльной шкале.

За летний период в 37 столичных парках прошло более 8,5 тысячи мероприятий. Для горожан были организованы гастрономические, спортивные и музыкальные фестивали, концерты, кинопоказы, лекции и фотовыставки.

Ранее сообщалось, что 12 столичных парков подготовили десятки экскурсий и квестов, которые будут проходить до ноября.

Воронцовский парк приглашает на пешеходные экскурсии "Все тайны усадьбы Воронцово" и "Дары осени". В "Музеоне" можно будет изучить скульптуры, а гости Нескучного сада узнают о постройке Летнего и Ванного домиков, где прошла премьера фильма "Цирк", увидят охотничий домик князя Трубецкого и посетят Аллею влюбленных.