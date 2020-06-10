Россиян предупредили об "арктическом вторжении" после жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Синоптики предупредили россиян об "арктическом вторжении". Так, на Русскую равнину холодный фронт уже начинает проникать с Северного Ледовитого океана, передает RT.
Связанная с холодным фронтом облачная гряда протянется от устья Оби и Енисея до балтийского побережья. Также ожидается, что потоки холодного воздуха будут продвигаться и вглубь континента.
Уточняется, что в субботу на большей территории Центральной части и Северо-Запада страны прогнозируется установление температуры не выше 20 градусов.
Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие выходные "арктического вторжения" минует лишь крайний юг РФ.
Ранее специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что всплесков жаркой погоды, которая наблюдается сейчас в Москве, не стоит ожидать в июле и августе. При этом он не исключил возможности появления температурных ям во второй половине лета.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в России этим летом ожидается переменчивая погода: теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями. По словам синоптика, уже к концу текущей недели центр Европейской России ждет резкое похолодание.
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