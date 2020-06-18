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Общество

15:26

Около 200 тыс человек вернулось на работу в Москве на этой неделе

общество город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На этой неделе еще 200 тысяч человек вернулись на работу в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он подчеркнул, что город активно возвращается к нормальной экономической жизни. Ефимов отметил, что в столице деловая активность вернулась к допандемическому уровню. Кроме того, среднесуточный оборот предприятий уже превысил показатели последней рабочей недели марта.

Заммэра отметил, что среди вернувшихся на работу – сотрудники ресторанов, а также предприятий, которые работают в сферах недвижимости, бухгалтерского учета, лизинга, права, рекламы. Кроме того, на работу вернулись работники музеев и выставочных залов.

Ефимов сообщил, что полностью возобновили свою деятельность стоматологические клиники. Зоопарки и спортивные объекты также постепенно возвращаются к режиму приема посетителей.

Ранее заммэра рассказывал, что полноценное восстановление столичной экономики может занять больше года. Он отметил, что среди факторов, влияющих на экономические процессы в Москве, могут оказаться и негативные тенденции на мировом рынке.

С 16 июня в столице возобновили работу летние веранды в парках и кафе. Кроме того, заработали ларьки с мороженым и прохладительными напитками.

Основным условием начала работы летних кафе стало соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции – столы должны быть установлены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

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