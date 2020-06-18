Более 130 тыс автомобилей зарегистрировали в офисах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 130 тысяч автомобилей зарегистрировали в столице в офисах "Мои документы". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Автомобилисты с января 2018 года в центрах госуслуг по предварительной записи на mos.ru или gosuslugi.ru могут поставить свою машину на учет или снять с него, внести изменения в данные о собственнике, а также оформить национальное или международного образца водительское удостоверение.

В центре для получения услуги водители подают документы, а на специально оборудованной площадке сотрудники ГИБДД производят уже осмотр транспортного средства. Сделать это можно во флагманских офисах ЦАО, ЮАО и ЮЗАО в крупных торгово-развлекательных центрах с 10:00 до 22:00.

Все помещения госуслуг оборудованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: на окнах приема установлены стекла-экраны, на полы нанесена размера, указывающая о соблюдении соцдистанции, все работники обеспечены масками, перчатками и дезинфицирующими салфетками. Посетителям также необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты и приходить точно к указанному времени.

По предварительной записи сейчас работают 88 центров "Мои документы". Районные центры "Мои документы" открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00. Задать вопрос или получить консультацию по оформлению государственной услуги можно по телефону +7 (495) 777-77-77.

