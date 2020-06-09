Почти 90 центров госуслуг продолжает работать по предварительной записи в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве работу по предварительной записи продолжают 88 центров госуслуг "Мои документы". Подобный формат в настоящее время остается наиболее безопасным для посетителей, информирует портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что функционирование офисов в режиме предварительной записи будет осуществляться до особого распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина.

В настоящее же время москвичи могут получить 144 услуги по экстерриториальному принципу в ближайших центрах госуслуг. Заявления еще на 6 услуг принимают сотрудники районных МВД.

"Чтобы получить документы по ранее поданным заявлениям, тоже нужно записаться заранее. Сделать это можно в разделе "Услуги" в личном кабинете на mos.ru", – говорится в сообщении.

Известно, что в 17 офисах "Мои документы" горожане могут оформить необходимую документацию по кадастровому учету, зарегистрировать права по заявлению от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Кроме того, жителям столицы доступны 84 электронные услуги на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств.

Ранее сообщалось о том, что услуги сетевых компаний в сфере строительства в Москве станут электронными. В настоящее время прорабатывается возможность подключения застройщиков к веб-сервисам Росреестра.