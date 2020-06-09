Почти 90 центров госуслуг продолжает работать по предварительной записи в Москве

18:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве работу по предварительной записи продолжают 88 центров госуслуг "Мои документы". Подобный формат в настоящее время остается наиболее безопасным для посетителей, информирует портал мэра и правительства столицы.
Уточняется, что функционирование офисов в режиме предварительной записи будет осуществляться до особого распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина.
В настоящее же время москвичи могут получить 144 услуги по экстерриториальному принципу в ближайших центрах госуслуг. Заявления еще на 6 услуг принимают сотрудники районных МВД.
"Чтобы получить документы по ранее поданным заявлениям, тоже нужно записаться заранее. Сделать это можно в разделе "Услуги" в личном кабинете на mos.ru", – говорится в сообщении.
Известно, что в 17 офисах "Мои документы" горожане могут оформить необходимую документацию по кадастровому учету, зарегистрировать права по заявлению от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Кроме того, жителям столицы доступны 84 электронные услуги на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств.
Ранее сообщалось о том, что услуги сетевых компаний в сфере строительства в Москве станут электронными. В настоящее время прорабатывается возможность подключения застройщиков к веб-сервисам Росреестра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: