Услуги сетевых компаний в сфере строительства в Москве станут электронными

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Государственные услуги всех ресурсоснабжающих организаций в сфере строительства в столице переведут в электронный вид. Об этом заявил замначальника управления оптимизации и контроля процедур в градостроительной сфере департамента градостроительной политики Станислав Крымов.
"Работа по оптимизации строительного процесса и снятию излишних административных барьеров в столице ведется уже не один год, и уже есть успехи. Очередной задачей является полный перевод госуслуг ресурсоснабжающих организаций в электронный вид", – цитирует его Агентство "Москва".
По словам Крымова, сейчас завершается согласование такого перевода с профильными службами Мосводостока. Прорабатывается возможность подключения застройщиков к веб-сервисам Росреестра, добавил он.
Органы ЗАГС столицы перевели в цифровой формат более 11 миллионов ранее составленных записей актов гражданского состояния. Сведения внесли в Единый государственный реестр ЗАГС. Каждый год информация с бумажных носителей переводится в электронный вид.
МВД планирует создать единую информационную платформу, которая будет содержать все сведения об иностранцах в России. Она обеспечит предоставление госуслуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами онлайн.
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