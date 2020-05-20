В СФ предложили разрешить подавать в полицию электронные заявления

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Совете Федерации предлагают разрешить подавать заявления о преступлениях в правоохранительные органы в электронном виде. Изменения планируется внести в Уголовно-процессуальный кодекс, передает РИА Новости.
Первый зампред комитета Ирина Рукавишникова рассказала, что катализатором предложения стала пандемия коронавируса. Однако, по ее словам, необходимость инициативы назревала и без этого. Во многих населенных пунктах есть тревожные кнопки для вызова полиции, правонарушения и преступления фиксируют видеокамеры, напомнила сенатор.
Она отметила, что порядок регистрации таких заявлений должен быть идентичен работе с бумажными. На них также будут распространяться нормы законодательства о ложном обвинении.
"Но спрятать и не принять в разработку электронное заявление работнику правоохранительных органов будет гораздо труднее, чем бумажное: их учет будет вести компьютер. Уверена, что это существенно повысит уровень удовлетворенности граждан работой правоохранителей", – заключила Рукавишникова.
Начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков сообщил, что онлайн теперь можно обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве. Сервис появился на mos.ru.
Данчиков добавил, что в ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб. Он также анонсировал возможность удаленного обжалования с помощью средств связи. Для этого будет нужно регистрироваться в личном кабинете.
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