Московская полиция частично возобновила очное предоставление госуслуг

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Полиция Москвы частично возобновляет прием граждан для предоставления некоторых госуслуг, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Для посещения отделения правоохранительных органов горожанам необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты. Личный прием осуществляется по предварительной записи на портале госуслуг.

"Возобновление личного приема граждан по адресам: Москва, улица Автомоторная, дом 3, корпус 1, строение 3 и Москва, улица Велозаводская, дом 6а, осуществляется по предварительной записи на услуги, которые невозможно получить в электронном виде", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В ведомстве напомнили, что в связи с угрозой распространения коронавируса прием граждан минимизирован. Это касается и услуг по линии информационно-справочной работы, в которые входят выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий или получение архивные справок; проставление апостиля на официальные документы, подлежащие вывозу за пределы РФ; предоставление справок о наличии или отсутствии судимости.

С 25 мая в Москве возобновили прием граждан районные центры "Мои документы". Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные жители могут получить 144 услуги из 220. С целью обеспечения санитарной безопасности прием осуществляется лишь по предварительной записи.

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова отметила, что с 25 мая в столице открыты 88 центров госуслуг. В пресс-службе центров госуслуг "Мои документы" рассказали, что в первый день работы центров "Мои документы" их посетило более 20 тысяч горожан.