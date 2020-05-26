Более 20 тыс человек посетили центры госуслуг в день открытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 20 тысяч москвичей посетили центры госуслуг "Мои документы" в день открытия. Всего в день центры госуслуг готовы принимать около 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба центров.

Сейчас центры госуслуг в целях безопасности работают только по предварительной записи. Окна для записи распределены таким образом, чтобы избежать скопления людей. В центрах в том числе соблюдается соцдистанция, поэтому в учреждения запускают по несколько человек.

На входах у горожан измеряется температура бесконтактным способом. Сотрудники центров и посетители обязаны также использовать медицинские маски и перчатки.

Записавшимся в центры гражданам предлагается взять талон электронной очереди. В пресс-службе отметили, что это занимает несколько секунд и позволяет избежать очередей из записанных на прием посетителей.

"Чтобы всем заявителям было комфортно и услуги предоставлялись вовремя, центры госуслуг еще раз убедительно просят жителей заранее записываться на прием и приходить точно к назначенному времени", – подчеркнули в пресс-службе.

Дополнительную информацию об организации работы центров госуслуг в условиях режима повышенной готовности можно узнать на портале md.mos.ru.

Районные центры "Мои документы" открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00. Задать вопрос или получить консультацию по оформлению государственной услуги можно, обратившись в Единую справочную службу по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в центрах госуслуг с 25 мая можно будет получить 144 услуги из 220. Кроме того, депутат Мосгордумы Ольга Мельникова сообщила, что всего будет открыто 88 центров. По ее словам, в 17 из них можно будет оформить документы по кадастровому учету, а также зарегистрировать права по заявлению от индивидуальных предпринимателей.