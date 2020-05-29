Более 12 тысяч москвичей обратилось в "Мои документы" с 25 мая за соцкартами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 12 тысяч человек обратилось в "Мои документы" для оформления и выдачи социальной карты с 25 мая, когда столичные центры госуслуг начали принимать посетителей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Около 97% посетителей приходило строго в назначенное время по предварительной записи. О соблюдении масочно-перчаточного режима заранее побеспокоились 99% горожан.
В первые дни работы в центры госуслуг обращались также за регистрационным учетом граждан, выдачей готовых документов, на которые ранее подавались заявления, за оформлением паспорта и регистрацией прав на недвижимость.
Как и прежде, востребованы жилищные услуги, такие как предоставление информации о жилищном учете и перерасчет жилищно-коммунальных платежей. Популярны услуги государственной регистрации рождения ребенка, замены или восстановления СНИЛС, а также присвоения гражданам статуса предпенсионера.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в центрах госуслуг с 25 мая можно будет получить 144 услуги из 220.
88 открытых центров работают строго по предварительной записи. Посещать их можно только в масках и перчатках, а на входе посетителям измеряют температуру.
Районные центры "Мои документы" открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00. Задать вопрос или получить консультацию по оформлению государственной услуги можно, обратившись в Единую справочную службу по телефону +7 (495) 777-77-77.
Часть центров госуслуг начнут принимать посетителей по записи
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