Минтруд не поддержал идею единовременных выплат для детей 16 и 17 лет

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Минтруд России не выразил поддержку идее распространить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет. Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как пишет РИА Новости, к Кузнецовой неоднократно обращались с просьбами распространить выплаты на всех несовершеннолетних до 18 лет. По факту этих обращений аппарат омбудсмена направил официальный запрос в кабмин. В свою очередь, правительство запросило мнение Минтруда, где выступили против такой инициативы.

Кузнецова пояснила, что аргументы о возможности трудоустройства подростков в возрасте от 16 лет ее не устраивают. Она отметила, что в Совфеде и Госдуме выступили за инициативу по расширению выплат.

Ранее президент России Владимир Путин предложил еще раз совершить выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле. Об этом он сообщил в ходе своего телеобращения к россиянам.

Позднее Путин подписал указ об июльской выплате на детей до 16 лет. В Минтруде сообщали, что подобные выплаты смогут получить почти 27 миллионов детей.