Закон о Госсовете рассмотрят в Госдуме в приоритетном порядке

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Законопроекты о Госсовете, укреплении суверенитета и приоритете российского права над международным рассмотрят в Госдуме в приоритетном порядке, сообщает ТАСС со ссылкой на главу нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
"Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом проект закона о Государственном совете, а также другие инициативы, которые направлены на дальнейшее укрепление нашего суверенитета", – отметил Володин.
Он добавил, что внесенные президентом России проекты будут обсуждаться на ближайшем заседании Совета Госдумы.
Ранее Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о Государственном совете. Он внесен в целях реализации положений обновленной Конституции. Законопроект призван уточнить статус, структуру и полномочия органа.
Также Путин внес в Госдуму законопроекты, которые закрепляют дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России. При этом правовые позиции, направленные на уважение основных принципов международного права, сохраняются.
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