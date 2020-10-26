Путин поблагодарил Госдуму за напряженную работу

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Владимир Путин провел встречу со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Российский лидер отметил напряженную работу депутатов, сообщают "Дни.ру".

"Я вижу, что работа идет практически по всем направлениям и с точки зрения государственного строительства, социальные законы принимаются, в социальной сфере, в сфере экономики", – обратил внимание глава государства в ходе встречи в Ново-Огареве.

Президент России поблагодарил спикера ГД и всех парламентариев, принимавших оперативные решения для поддержки экономики страны. Кроме того, Владимир Путин напомнил о важной работе, выполненной для поддержки россиян на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

Володин отчитался, что в законодательном портфеле Госдумы в настоящий момент 1305 документов. По его словам, были определены приоритетные нормативно-правовые акты.