Роспотребнадзор не исключил нового обострения ситуации с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, как долго коронавирусная инфекция COVID-19 останется активной
Специалист отметила, что ее прогноз основан на мнениях зарубежных специалистов. "Еще минимум 1,5 года может наблюдаться значительная активность COVID-19", – заявила Пшеничная РИА Новости.
Она уточнила, что "горячие точки" заболеваемости коронавирусом будут периодически возникать в различных странах и регионах.
Также, по словам медика, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России, вероятно, вновь обострится в феврале-марте, летних показателей можно ожидать только к следующему лету.
Для того чтобы эпидемия коронавирусной инфекции пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо "клеточной" памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител, добавила Пшеничная.
Ранее главный врач городской клинической больницы Москвы № 71 Александр Мясников назвал долю переболевших COVID-19, у которых исчезли антитела. При это специалист отмечал, что у пациентов может сохраняться иммунитет к инфекции.
Кроме того, эксперт Роспотребнадзора назвал сроки выхода России на плато по COVID-19. Он отмечал, что в Москве ситуация стабилизируется быстрее, чем в других регионах.
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