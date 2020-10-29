В России выявили 17 717 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни, сообщает Оперативный штаб.
В Москве выявили 4 906 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 758, в Московской области – 514, в Нижегородской области – 386, в Архангельской области – 319, в Ростовской области – 312.
В Воронежской области подтвердили 292 новых случая коронавируса, в Свердловской области – 290, в Красноярском крае – 288, в Иркутской области – 228, в Республике Коми – 225 и Крыму – 225.
Всего в РФ зафиксировано 1 581 693 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки подтверждено 366 смертей от COVID-19. За весь период по России умер 27 301 человек, выздоровел 1 186 041 пациент.
В Москве за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом.
Ранее были названы симптомы "продолжительного" COVID-19. По словам исследователей, некоторые пациенты с коронавирусом болеют неделями или месяцами.
Еще 3 780 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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