В Москве за сутки госпитализировали 1 166 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за сутки госпитализировали 1 166 пациентов с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 342 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего за сутки в столице выявлено 4 906 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 42,6% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 31,3%.

Около 10,4% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 4,9% из них старше 80 лет. Еще 10,8% из числа заболевших – дети. В Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зафиксировано 1 581 693 случая коронавирусной инфекции.

