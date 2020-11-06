Врач перечислил запрещенные при коронавирусе продукты

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Врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что людям с COVID-19 важно поддерживать правильный водно-солевой баланс.

В этой связи необходимо ограничить количество соленой еды в рационе и отказаться от алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию, отметил специалист.

"Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды", – сказал Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Гастроэнтеролог Никита Харлов ранее рассказал, что вешать чеснок на шею с целью защиты от различных инфекций бесполезно.

Эксперт отметил, что в этом способе нет значимой практической ценности, так как концентрации при вдыхании запаха чеснока крайне малы.