Врач назвал бесполезным ношение чеснока на шее от вируса

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Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что вешать вешать чеснок на шею с целью защиты от различных инфекций бесполезно.
"В этом способе нет значимой практической ценности, так как концентрации при вдыхании будут маленькие", – сказал специалист радио Sputnik. Также он предупредил, что использовать капли из чеснока в нос и вовсе может быть опасно, так как приведет к раздражению слизистой оболочки.
"Нарушая целостность слизистой оболочки, на которой уже находятся антитела, вы увеличиваете доступность слизистой для вирусов и бактерий, которые могут туда проникнуть", – отметил Харлов. Врач указал, что "чеснок – это сильный антибиотик, сильное антивирусное средство". Однако он настоятельно рекомендовал не употреблять его в сыром виде.
Дело в том, что чеснок не только убивает бактерии и грибки, но сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта: и желудка, и особенно кишечника. По словам Харлова, лучше всего употреблять чеснок в составе готовых блюд. При этом можно брать как свежий, так сушеный чеснок, а также запекать с ним, варить и натирать все продукты.
Врач-диетолог Ирина Лизун ранее призвала не злоупотреблять картофелем. Он содержит довольно большое количество резистентного крахмала, которая при термической обработке он меняет свои свойства.
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