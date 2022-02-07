Эксперт рассказала, стоит ли отменять масочный режим в России

В России обновили санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19. В частности, отменили обязательную изоляцию для контактировавших с больными коронавирусом, а также сократили срок лечения пациентов на дому до семи дней. Рассказываем, какие еще изменения вступили в силу, и разбираемся, почему именно сейчас ослабляют антиковидные меры.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко



Новые правила

С 6 февраля в РФ значительно смягчили ряд антиковидных мер. Согласно постановлению Роспотребнадзора, для заболевших коронавирусом был сокращен срок лечения на дому. Изначально он составлял две недели, тогда как теперь длится всего лишь семь дней.

Нововведение распространяется только на тех, у кого выявили инфекцию, начиная с 6 февраля и позже. До конца недельного срока врач проведет с пациентом аудиоконсультацию, по итогам которой при отсутствии симптомов больничный лист без визита в поликлинику закроют либо продлят. Граждане, которые заболели ранее 6 февраля, обязаны по-прежнему соблюдать 14-дневную изоляцию.

Другое нововведение касается людей, контактировавших с зараженными COVID-19. Им больше не требуется соблюдать обязательную самоизоляцию. Причем это правило распространяется абсолютно на всех, в том числе и тех граждан, кто ранее был вынужден оставаться на домашнем режиме по этой причине. Больничный лист контактного лица, если такой открыли, автоматически закроют уже сегодня, 7 февраля. Документ появится в электронной медицинской карте и будет направлен работодателю.

Еще одно обновление касается школ и детсадов. В образовательных учреждениях, где ранее был введен карантин, 7 или 8 февраля возобновятся очные занятия. Однако по просьбе родителей учеников и воспитанников, это ограничение вновь могут продлить. В дальнейшем администрация школ и детсадов будет принимать решение о карантине, исходя из ситуации. Например, поводом для его введения может стать отсутствие на занятиях по болезни более 20% детей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что при новой мутации коронавируса "Омикрон" карантин для контактировавших с заболевшими COVID-19 людьми не имеет смысла. Однако для других штаммов эпидемиологическая тактика может быть иной, уточнила она.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Свойства "Омикрона": очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе <...> Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл.

До этого возможную отмену ограничительных мер для контактных лиц допустил Владимир Путин. Соответствующее заявление президент сделал на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пора отменять маски?

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал Москве 24, что с приходом "Омикрон"-штамма тяжелых больных стало в разы меньше, в связи с чем антиковидные требования действительно можно смягчать.





Владислав Жемчугов специалист по особо опасным инфекциям Сегодня 99% зараженных – это просто выявленные инфицированные. Потому что реально больных, которые болеют клинически, и тем более тех, кто нуждается в госпитализации, – очень мало. Именно поэтому антиковидные меры смягчаются.

Кроме того, по мнению эксперта, невыявленных зараженных коронавирусом сегодня минимум в шесть раз больше. Дело в том, что при "Омикроне" у большинства людей инфекция не вызывает никаких симптомов, следовательно, они не обращаются за медицинской помощью, отмечает Жемчугов. Однако невакцинированным расслабляться нельзя, так как они подвержены тяжелому течению болезни, добавил он.

"Поэтому еще раз говорю, что нужно вакцинироваться. К тому же где-то в очередях, в общественном транспорте и в других местах, где много людей, нужно все равно носить маски", – подчеркнул эксперт.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несмотря на положительные прогнозы и надежды, что коронавирус сдаст позиции, об отмене масочного режима говорить пока рано. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт С медицинской точки зрения ношение масок я буду поддерживать до последнего, потому что это действительно эффективный способ ограничить распространение вируса. Беда в том, что мы начинаем быть заразными раньше, чем почувствовали себя больными. Человек может искренне считать себя здоровым и при этом заражать людей вокруг.

По словам эксперта, послабления связаны с тем, что "Омикрон" не такой смертоносный, как предыдущие штаммы. Несмотря на высокую заразность, риски получить тяжелое течение заболевания во много раз ниже. Однако как будут дальше развиваться события и появятся ли новые мутации – неизвестно, отмечает она.

Поэтому вполне вероятно, что ограничительные меры могут быть введены снова, считает эксперт. В этой связи, по мнению специалиста, важно помнить о личной ответственности. В частности, продолжать соблюдать все меры безопасности и носить маски.