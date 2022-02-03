Попова объяснила, почему могут отменить карантин для контактных с больными COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему может быть отменен карантин для людей, контактировавших с больными "Омикроном". Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

"Свойства "Омикрона": очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе <...>. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл", – заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что такая особенность характерна именно для "Омикрона". Попова уточнила, что при других вариантах эпидемиологическая тактика может быть другой.

Ранее о возможной отмене ограничительных мер для контактных лиц заявил Владимир Путин. Об этом глава государства объявил на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Ранее в РФ был сокращен карантин по коронавирусу с 14 до 7 дней. Данное решение, по словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, касается только тех, кто контактировал с больными COVID-19.