В России планируют отменить карантин для контактных с больными COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Владимир Путин заявил, что власти планируют снять ограничения по карантину для контактных лиц, передает ТАСС.

"Имея в виду особенности течения болезни, связанной с "Омикроном", с новым штаммом, <...> общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать", – заявил глава государства на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что в стране сократится карантин по коронавирусу с 14 до 7 дней. Впоследствии Михаил Мишустин объяснил, что данное решение распространяется только на тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что непосредственно заболевшие коронавирусом могут выйти с изоляции только после получения отрицательного результата ПЦР-теста. Возможность возвращения больного к трудовой деятельности определит врач.