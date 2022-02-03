В России планируют отменить карантин для контактных с больными COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Владимир Путин заявил, что власти планируют снять ограничения по карантину для контактных лиц, передает ТАСС.
"Имея в виду особенности течения болезни, связанной с "Омикроном", с новым штаммом, <...> общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать", – заявил глава государства на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что в стране сократится карантин по коронавирусу с 14 до 7 дней. Впоследствии Михаил Мишустин объяснил, что данное решение распространяется только на тех, кто контактировал с больными COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что непосредственно заболевшие коронавирусом могут выйти с изоляции только после получения отрицательного результата ПЦР-теста. Возможность возвращения больного к трудовой деятельности определит врач.
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