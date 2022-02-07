В Москве отменили карантин по коронавирусу в классах школ и группах детсадов

В Москве отменяется применение карантина по коронавирусу в классах школ и группах детских садов. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Очные занятия в детских образовательных учреждениях возобновятся 7 или 8 февраля по решению администрации.

Действующий карантин может быть продлен по инициативе родителей класса или группы. В таком случае он будет установлен до предписанного ранее срока.

В дальнейшем класс или группа могут быть переведены на карантин по решению школы. Поводом для такой меры может стать отсутствие 20% и более детей по болезни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.