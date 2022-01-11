"Москва сегодня": около 4 тыс объектов зимней инфраструктуры продолжают работать в столице

19:15
В Москве продолжают работать больше 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры – это катки, лыжные трассы, ледяные горки, горнолыжные склоны и места для моржевания.
Так, в "Лужниках" открыта для всех желающих первая бесплатная лыжно-биатлонная трасса. Она работает ежедневно с 10:00 до 22:00 и доступна для посетителей до 28 февраля. Для посещения необходима предварительная регистрация.
Кроме того, все 18 бесплатных ледовых площадок в центре и округах столицы продолжают работать после закрытия фестиваля "Путешествие в Рождество". Прокат коньков там стоит символические 50 рублей, но нужно будет оставить в залог 2 тысячи рублей.
Продолжают работать и самые популярные городские катки в парках. Там кататься стало дешевле, ведь на новогодние праздники цены в Парке Горького значительно вырастали.
В проекте "Активный гражданин" запустили голосование, в котором москвичам предстоит выбрать лучший каток с искусственным льдом в парке. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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