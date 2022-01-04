Москвичи около 50 млн раз воспользовались автомобилями каршеринга в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2021 году услугами каршеринга воспользовались около 50 миллионов раз. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В 2020 году этим сервисом воспользовались 44 миллиона раз. При этом активно услугой пользуется более миллиона человек.

В настоящее время московский парк каршеринга состоит почти из 30 000 машин, что делает столицу мировым лидером по этому показателю.

"Вторую строчку занимает Токио – там более 20 500 машин каршеринга. На третьей позиции Пекин с чуть более 15 000 арендных автомобилей", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении из городского бюджета еще 256 миллионов рублей на обновление парка такси и каршеринга. Данные средства пойдут на выплату субсидий таксомоторными компаниям и операторам каршеринга.

