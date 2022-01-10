Праздники в Москве прошли без аварийных отключений коммунальных систем – Бирюков

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В период праздничных выходных системы жизнеобеспечения в Москве функционировали исправно, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения замечено не было, сообщил заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

"Коммунальные службы все праздники работали в усиленном режиме, главной задачей было обеспечение бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения города, с ней отлично справились: в домах москвичей были свет, тепло и вода", – уточнил заммэра.

Бирюков напомнил, что на предприятиях и в организациях комплекса городского хозяйства было устроено круглосуточное дежурство ответственных лиц, а также специалистов по ремонту.

"Все праздничные дни на круглосуточном дежурстве находились 1,5 тысячи аварийных бригад", – отметил заммэра.

Кроме того, по словам Бирюкова, в праздники усилили контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Заместитель мэра столицы уточнил, что перед праздниками было подготовлено 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения и были сформированы запасы топлива на случай ЧП.

Ранее сообщалось, что не повлияли на работу систем жизнеобеспечения Москвы и сильные морозы, которые пришли в столицу в конце декабря. Несмотря на достаточно низкую температуру воздуха и сильную метель, аварий в системах тепло- и электроснабжения города не произошло.