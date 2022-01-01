Собянин поблагодарил специалистов городских служб за работу в новогоднюю ночь

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Сергей Собянин выразил благодарность сотрудникам городских служб за работу в ночь с 31 декабря на 1 января.

"Спасибо сотрудникам городских служб и предприятий, которые трудились в новогоднюю ночь!" – написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Градоначальник отдельно поблагодарил работников транспорта за обеспечение горожан возможностью комфортно добраться домой. Медицинских работников, спасателей, сотрудников коммунальных служб и полицейских Собянин поблагодарил за то, что они всю ночь оберегали покой и здоровье жителей столицы.

Ранее сообщалось, что в праздники около полутора тысяч аварийных бригад будут дежурить круглосуточно. Особое внимание уделят уборке улиц. На дорогах будут работать более 10 тысяч снегоуборочных машин. В случае сильной метели, задействуют еще семь тысяч. На особо опасных участках магистралей, в первую очередь на МКАД, круглосуточно будут дежурить около 40 тягачей.