Собянин поблагодарил специалистов городских служб за работу в новогоднюю ночь

17:03
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин выразил благодарность сотрудникам городских служб за работу в ночь с 31 декабря на 1 января.
"Спасибо сотрудникам городских служб и предприятий, которые трудились в новогоднюю ночь!" – написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Градоначальник отдельно поблагодарил работников транспорта за обеспечение горожан возможностью комфортно добраться домой. Медицинских работников, спасателей, сотрудников коммунальных служб и полицейских Собянин поблагодарил за то, что они всю ночь оберегали покой и здоровье жителей столицы.
Ранее сообщалось, что в праздники около полутора тысяч аварийных бригад будут дежурить круглосуточно. Особое внимание уделят уборке улиц. На дорогах будут работать более 10 тысяч снегоуборочных машин. В случае сильной метели, задействуют еще семь тысяч. На особо опасных участках магистралей, в первую очередь на МКАД, круглосуточно будут дежурить около 40 тягачей.
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