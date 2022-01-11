Москвичи выберут лучшие места для катания на коньках в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В проекте "Активный гражданин" запустили голосование, в котором горожанам предстоит выбрать лучший каток с искусственным льдом в парке. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Всего представлено 20 катков, работающих в 16 парках.

"Среди них как большие ледовые пространства в центре города, так и локальные площадки. Например, каток в Парке Горького, который в этом году отмечает 90-летие, каток "PROЛед" в саду "Эрмитаж", где для отдыхающих играет джаз, а также "City-каток" в парке "Красная Пресня", привлекающий гостей неоновой подсветкой", – говорится в материале.

Также пользователи могут проголосовать за один из крупнейших катков с искусственным покрытием "Сияние льда", который расположен в Таганском парке, каток "Полярный" в парке "Фили", ледовую площадку в парке 50-летия Октября, каток в Перовском парке, площадку "Серебряный лед" в Измайловском парке, площадку в ландшафтном парке "Митино".

Кроме того, горожане могут отдать свой голос за ледовые площадки "Метелица" в Бабушкинском парке, "Кинокаток" в парке "Ангарские пруды", "Live! Каток" в Воронцовском парке, катки в парке "Дубки", в Гончаровском парке, в парке "Ходынское поле" и саду имени Баумана.

Москвичам в ходе голосования нужно будет ответить еще на ряд вопросов, посвященных выбранной площадке. Пользователи также смогут предложить свой любимый каток, если он не попал в предложенный перечень.

В этом году в городе работают около 4 тысяч мест для активного зимнего отдыха. Речь идет о катах с искусственным и естественным льдом, лыжных трассах, ледяных горках и снежных городках, универсальных площадках для зимних видов спорта, лыжных базах, горнолыжных склонах, местах для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадках для сноуборда.

