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Москва 24

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Общество

12:08

В Москве за сутки госпитализировали 8,6% от числа заболевших COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве 1 322 человека попали в больницы с коронавирусной инфекцией. Это порядка 8,6% от всех новых случаев COVID-19, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Уточняется, что всего в городе за 24 часа выявлено 15 442 новых случая коронавируса. На ИВЛ находятся 569 пациентов. От последствий COVID-19 скончались 83 человека, еще 13 097 горожан выздоровели.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 2 047 924 жителя Москвы.

В целом по России показатель госпитализаций составил 10 843 человека, что на 15% меньше, чем днем ранее. Всего за сутки в стране выявили 171 905 новых случаев коронавируса. По числу случаев лидирует Москва, за ней идет Санкт-Петербург – 13 372 новых пациента и Московская область – 12 230.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в российской столице стабилизировалась, однако по-прежнему остается сложной. Среднесуточный показатель новых случаев COVID-19 не растет, однако дневные показатели заболеваемости являются запредельными. Для лечения пациентов с коронавирусом в больницах города развернули около 16 тысяч коек, добавил мэр.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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