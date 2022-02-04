Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ снизился до 64,1%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,4 до 64,1%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, по состоянию на 4 февраля вакцинацию первым компонентом в России провели 84 967 516 раз, полностью вакцинировались 80 446 704 человека.

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 63,2%. На прошлой неделе этот показатель составлял 64,8%, а в конце декабря 2021 года – 71,4%.

Вакцинацию первым компонентом в столице прошли 7 149 637 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 6 756 593 человека.

За последние сутки в России госпитализировали 17 798 человек с коронавирусом. Это на 0,03% выше, чем накануне. Количество госпитализаций увеличилось в 44 регионах, а снизилось в 41. За сутки выздоровели 58 449 человек, что на 8,79% больше, чем днем ранее.

За последние 24 часа выявили 168 201 новый случай заражения. На Москву пришлось 25 019 новых случаев, на Санкт-Петербург – 21 832, на Московскую область – 11 255, на Пермский край – 4 003, на Челябинскую область – 3 992, на Воронежскую область – 3 921, на Самарскую область – 3 772, на Красноярский край – 3 653, на ХМАО – 3 614, на Якутию – 3 493.

