Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом. Это на 15% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Число госпитализаций снизилось в 53 регионах, но увеличилось в 29. Ситуация не изменилась в трех регионах.
За сутки выздоровели 55 683 человека, при этом скончались 609.
В РФ за минувшие 24 часа выявили 171 905 новых случаев коронавируса. В Москве подтверждено 15 442 новых случая, в Санкт-Петербурге – 13 372, в Московской области – 12 230, в Челябинской области – 4 900, в Пермском крае – 4 797, в Свердловской области – 4 796, в Красноярском крае – 4 639, в Воронежской области – 4 464.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 982 023 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 336 023 летальных исхода, выздоровели 10 624 954 человека.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о самых болезненных симптомах "Омикрона". В их числе – выраженные боли в горле, очень сильная головная боль и сильные боли в животе, напоминающие аппендицит, а также боли в мышцах спины в области поясницы.
Москвичам рассказали о возможности повторного заболевания коронавирусом
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