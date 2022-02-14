Врач рассказала, как защитить себя от "Омикрона" в период авитаминоза

Близится приход весны, которому часто сопутствует сезонная нехватка витаминов – авитаминоз. Ослабление иммунитета в переходный период может быть чревато вирусными заболеваниями, в частности и COVID-19. Рассказываем, как с помощью витаминов и правильного питания укрепить здоровье организма, чтобы избежать заражения "Омикроном".



Витамины против вируса

Врач-дерматолог Елизавета Дидигова в разговоре с Москвой 24 объяснила, какие симптомы проявляются при нехватке полезных веществ в организме. По словам специалиста, сухость кожи, заеды в уголках рта, выпадение волос, вялость и апатия могут говорить о дефиците витаминов группы B. Кровоточивость десен иногда указывает на недостаток поступления витамина С. Гусиная кожа на фоне сухости может часто сопровождаться низким уровнем витамина А, омеги-3, а также витамина D.

Однако перед началом лечения необходимо сдать анализы, чтобы выяснить, какого именно элемента у человека не хватает. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В период распространения "Омикрон"-штамма иммунный ответ организма против коронавируса можно усилить с помощью витаминов C, D, B12, цинка и омеги-3, считает эксперт.

При этом, по ее словам, запас полезных веществ необходимо пополнить до заражения инфекцией. В частности, если начать пить витамин C уже во время болезни, то можно не получить нужного эффекта от его приема, подчеркнула врач.





Елена Соломатина врач-диетолог Витамин C играет роль в выработке интерферонов. А интерфероны – это первое, что производится нашей иммунной системой, и запоздалый ответ может привести к весьма плачевным результатам.

Она добавила, что достаточное количество цинка требуется для нормальных иммунных реакций. Вместе с тем витамин A необходим для обновления слизистой организма. "Слизистые первые испытывают вторжение. И чем быстрее они будут обновляться, тем "первые границы" будут, естественно, крепче", – подчеркнула диетолог.

Кроме того, Соломатина напомнила, что витамин B12 благотворно влияет на нервную систему, страдающую во время COVID-19 и после болезни. Также для здоровья иммунной и сердечно-сосудистой системы важен витамин D.

"Омега-3 входит в состав клеточной мембраны. А в более крепкие, более молодые клеточные мембраны вирусу сложнее проникнуть и начать репликацию. Еще омега-3 обладает противовоспалительным действием", – обратила внимание специалист.



Пища для иммунитета

Эксперты отмечают, что сахар и продукты из белой муки усиливают воспалительные процессы в организме, что, в свою очередь, способно понизить сопротивляемость к "Омикрону". При этом для сильного иммунитета важно достаточное количество белковой пищи в рационе (рыба, яйца, мясо).



Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует ввести в привычку оценивать пользу или вред того или иного продукта перед его употреблением.





Елена Соломатина врач-диетолог Прежде чем съесть что-либо, мы должны подумать, что это такое. Навредит ли это нашему организму или это нейтральный продукт – то есть ничего нам не даст, а просто займет место в суточном калораже. Либо это будет действительно полезный продукт, который поможет не заразиться коронавирусом.

Для укрепления иммунитета она советует употреблять продукты с витамином С. Среди рекордсменов по его содержанию – болгарский перец, шиповник, квашеная капуста и черная смородина, говорит врач.

"Витамин D – обязательно. У 80% россиян дефицит этого витамина, потому что мало солнца и мало кто регулярно ест жирную рыбу. Но в небольшом кусочке печени трески содержится суточная норма витамина D", – комментирует эксперт.

Кроме того, она полезна для иммунной системы человека и за счет высокого содержания цинка, продолжает Соломатина. Также желательно добавить в рацион тыквенные семечки и грибы, советует врач.

"У всех тяжелобольных отмечается низкий уровень мелатонина. А это наш внутренний эндогенный антиоксидант, его содержится много в вишне и черешне, даже в замороженной. Поэтому можно добавлять их в какой-нибудь смузи на ночь", – рекомендует эксперт.

По словам Соломатиной, в борьбе с вторжением вирусов в организм помогут также бразильские орехи (содержат селен), хурма (танины), красный лук и зеленый чай (кверцетин).



Спортивный ответ

Согласно исследованиям, проведенным в клинике Университета Наварры (Испания), занятия фитнесом способны снижать риск заражения коронавирусом.





из исследования Гормоны (в частности, FNDC4 и FNDC5) увеличиваются во время физических упражнений и, помимо того, что они способствуют благотворному влиянию на многочисленные органы и патологии, снижают вероятность коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и осложнений COVID-19.

Вместе с тем отмечается, что ожирение, напротив, увеличивает шансы для тяжелого течения коронавируса.

"Пациенты с ожирением имеют большее количество рецепторов для коронавируса SARS-CoV-2 в жировых отложениях, и, кроме того, жировые клетки этих пациентов способны продуцировать больше воспалительных молекул, чем люди с нормальным весом", – сказано в сообщении клиники.

Таким образом, с приближением весны россиянам следует не только следить за питанием, но и увеличивать активность, чтобы максимально защитить себя от коронавируса.