Академик РАН назвал законы питания для продления жизни

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Россиянам рассказали, какие правила питания необходимы для продления жизни. Мыслями на данную тему поделился научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян в эфире радио Sputnik.

Специалист обратил внимание, что здоровое питание помогает человеку дольше сохранять физическую активность. Чтобы увеличить продолжительность жизни, Тутельян посоветовал следовать двум законам науки о питании.

В частности, эксперт порекомендовал соблюдать баланс калорийности рациона и энергозатрат. Излишняя пища может вызывать ряд заболеваний, а недостаток – истощение организма.

"Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон", – объяснил Тутельян.

Второй закон утверждает, что рацион должен включать в себя порядка 200 химических соединений, необходимых организму.

"Если они есть – вы здоровы, нет – вы больны", – подчеркнул Тутельян.

По его словам, человеку необходима полноценная белковая пища. Кроме того, стоит обогащать организм витаминами, микроэлементами и аминокислотами.

Академик также посоветовал с возрастом переходить на более легкую в усваивании пищу. При этом рацион должен оставаться полноценным, заключил Тутельян.

Ранее специалист по здоровому питанию Холли Зокколан перечислила вкусные продукты для продления жизни. В частности, она порекомендовала добавлять в рацион жирную рыбу, оливковое масло, авокадо, орехи и семена.

По мнению врача, из рациона нужно убрать продукты с повышенным содержанием сахара, такие как сладкие газировки, пирожные и готовые хлопья. Также специалист посоветовала исключить рафинированные растительные масла, такие как соевое, рапсовое и подсолнечное.