Врач рассказала, как правильно есть авокадо

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как употреблять авокадо с пользой для организма. Об этом сообщает радио КП.
По ее словам, мякоть авокадо содержит антиоксиданты, витамины В, C, E, а также много клетчатки.
Врач отметила, что в ста граммах авокадо содержится 160–200 килокалорий. Благодаря высокой насыщенности витаминами С и Е, каротиноидами употребление плода оказывает положительное влияние на работу мозга и органов зрения. А клетчатка поможет при проблемах с кишечником.
"Не стоит выскребать мякоть до самой корки: в авокадо все ядовито, кроме мякоти. И, конечно, он может вызвать аллергию. Из-за своей повышенной калорийности авокадо может легко добавить вам лишних кило. Поэтому относитесь к нему внимательно, ешьте далеко не каждый день", – написала Павлова в своем телеграм-канале.
Ранее специалист по здоровому питанию Холли Зокколан перечислила вкусные продукты для продления жизни. В частности, она порекомендовала добавлять в рацион жирную рыбу, оливковое масло, авокадо, орехи и семена.
По мнению врача, из рациона нужно убрать продукты с повышенным содержанием сахара, такие как сладкие газировки, пирожные и готовые хлопья. Также специалист посоветовала исключить рафинированные растительные масла, такие как соевое, рапсовое и подсолнечное
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